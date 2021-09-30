“مدينتي” تعزز الرقابة والتحكم رقميًا في جدة.. وتسجل 9726 عقدًا

محروو المناطق:

سجلت منصة “مدينتي” التابعة لأمانة محافظة جدة 9726 عقدا إلكترونيا بين منتجي وناقلي النفايات و111 رخصة جمع ونقل وذلك منذ بداية العام 2021م، في حين بلغ عدد المستخدمين للمنصة من المنتجين منذ تدشينها اكثر من 17483 مستخدما.

وكشف تقرير صادر عن مركز “مدينتي” بالأمانة عن إجمالي النفايات التي تراقب المنصة حركة جمعها ونقلها الكترونياً والمقدرة بأكثر من 350 ألف طن من النفايات التجارية فيما تجاوز إجمالي الحاويات المراقبة حاجز الـ 13765 ألف حاوية، بالإضافة لتأهيل 16 شركة تتبع جرى ربطها بالمنصة مباشرة والتي تعمل على تتبع أكثر من 1786 مركبة متحركة على شوارع المدينة.

من جهته، أوضح المدير العام لمركز مدينتي بالأمانة عبدالله بن محمد الغامدي، أن المنصة تهدف إلى حصر المنتجين من أصحاب الرخص التجارية والإنشائية كافة، وكذلك تطبيق اشتراطات الناقلين لرفع مستوى الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن العقود الإلكترونية بين المنتج والناقل سهلت عملية إصدار الرخص التجارية وذلك من خلال الربط مع نظام بلدي.

وأضاف الغامدي، أن منصة مدينتى تمتاز بنظام تتبع موحد وتصدر الاشعارات والتنبيهات اللازمة الكترونياً كما في حالات الدخول للمناطق المحظورة والتي بلغت480 منطقة مراقبة، لافتا إلى أن المنصة تعزز اجراءات الرقابة والتحكم فى النفايات، وتسهم في متابعة الخطط التشغيلية للمشروعات.