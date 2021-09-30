الفلبين تدرس تعليق إرسال عمالتها إلى المملكة لسببين

محروو المناطق:

بسبب شكاوى من قِبَل بعض أرباب العمل السعوديين والعمالة الفلبينية، إلى جانب تحايل عدد من مكاتب التوظيف الفلبينية، تدرس الفلبين تعليق إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية بشكل مؤقت؛ لإجراء تنظيمات جديدة؛ في هذا الجانب.

وذكرت صحيفة “نيوز إنفو” الفلبينية، أن بعض مكاتب التوظيف في الفلبين لا تلتزم بالأنظمة، وتستخدم أسماء مختلفة في عقود العمل، إلى جانب بعض الشكاوى من قِبَل العمالة الفلبينية وأرباب عملهم لأسباب مختلفة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مسؤول بوزارة العمل والتوظيف الفلبينية، قوله إنه يدرس عدة خيارات ويناشد مكاتب التوظيف الفلبينية والأجنبية بالتعاون معًا لمصلحة جميع الأطراف.