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يغير وظائف الخلايا.. نتائج خطيرة لتأثيرات كورونا الجانبية على المصابين

يغير وظائف الخلايا.. نتائج خطيرة لتأثيرات كورونا الجانبية على المصابين

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المناطق

يغير وظائف الخلايا.. نتائج خطيرة لتأثيرات كورونا الجانبية على المصابين

يغير وظائف الخلايا.. نتائج خطيرة لتأثيرات كورونا الجانبية على المصابين
تأثيرات كورونا الجانبية على المصابين
http://almnatiq.net/?p=1038550
محررو المناطق:

كشفت نتائج دراسة جديدة عن تأثيرات فيروس كورونا الجانبية على المصابين، أن الفيروس حين يصيب الخلايا، فإنه لا يضعف نشاطها فحسب، بل يمكنه أيضاً تغيير وظيفتها.

ونقلت وكالة رويترز، عن مؤلفة الدراسة الدكتورة شويبينغ تشين، قولها، إن ذلك يسمى تغييراً لمصير الخلية، إذ أنه على سبيل المثال، عندما تصاب خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس بالفيروس، فإنها لا تنتج أنسولين أقل بكثير من المعتاد فحسب، بل تبدأ أيضاً في إنتاج الغلوكوز والإنزيمات الهضمية، وهذا ليس وظيفتها.

وأشارت تشين إلى أن بعض الناجين من كورونا أصيبوا بمرض السكري بعد فترة وجيزة من الإصابة، مشيرة إلى أن الأمر يستحق بالتأكيد التحقيق في معدل ظهور مرضى السكري الجدد في جائحة كورونا.

وأضافت تشين، أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن فقدان مصير الخلية وظيفتها ربما يحدث في أنسجة الرئة أيضاً. والأخرى كإجراء وقائي.

وبحسب رويترز، كان فريق الباحثين قد أجرى تجارب على فيروس كورونا في مجموعات من الخلايا المصممة لتكوين أعضاء صغيرة، أو أشباه عضويات، تشبه الرئتين والكبد والأمعاء والقلب والجهاز العصبي.

 

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