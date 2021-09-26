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المناطق

“الترفيه” و”هدف” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتوظيف الشباب

“الترفيه” و”هدف” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتوظيف الشباب
جانب من توقيع المذكرة
http://almnatiq.net/?p=1038552
المناطق - الرياض:
وقع تركي بن عبدالله الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، جاء ذلك بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية في قطاع الترفيه، وتصميم البرامج المناسبة لدعم التوظيف ورفع نسب التوطين في القطاع، وكذلك توعية الجهات العاملة مع الهيئة بتلك البرامج وتمكينها من الاستفادة منها، بما يخدم دعم تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في قطاع الترفيه.
وتأتي مذكرة التفاهم امتدادا للاتفاقيات التي وقعها الصندوق خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية في سوق العمل، وتنمية وتطوير رأس المال البشري ورفع قدرات أبناء وبنات الوطن وتنافسيتهم في سوق العمل.

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