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“الشرقية” تنفذ 1396 جولة رقابية.. وتضبط 72 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية 

“الشرقية” تنفذ 1396 جولة رقابية.. وتضبط 72 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية 
أمانة المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1038560
محررو المناطق:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، 1396 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، وضبط 72 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة، إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 14 بلاغا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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