طبيب يحذر من تعاطي دواء قاتل بعد الإصابة بنوبة قلبية

حذر الطبيب ألكسندر مياسنيكوف من تعاطي دواء قاتل بعد الإصابة بنوبة قلبية، قائلاً:” يمنع إعطاء المريض “النتروغليسرين”، أما الأدوية المسيلة للدم، فيمكن أن يستخدم منها الأسبرين فقط.

وأوضح في تصريحات مُتلفزة، أن “النتروغليسرين” الخطير يمكن أن يقتل الإنسان لأن ضغط دمه يمكن أن ينخفض، لافتًا إلى أن من الضروري استدعاء الأطباء فورًا في حال تعاطي “النيتروغليسرين” على خلفية ظهور بوادر للنوبة القلبية.

وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن المريض المصاب بمرض قلبي حقيقي لديه ساعتان فقط. ويعني ذلك أنه يجب أن يكون على طاولة العمليات الجراحية بعد مرور 120 دقيقة لا أكثر. وأضاف مياسنيكوف أن المريض بحاجة إلى الجلوس أثناء انتظار سيارة الإسعاف، أو يجب أن يشغل وضعية مريحة له.