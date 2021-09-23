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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=1038566
المناطق- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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