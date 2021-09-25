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سفارة المملكة بالفلبين تحذر: تجنبوا السماسرة والمحتالين والمكاتب الوهمية

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سفارة المملكة بالفلبين تحذر: تجنبوا السماسرة والمحتالين والمكاتب الوهمية

سفارة المملكة بالفلبين تحذر: تجنبوا السماسرة والمحتالين والمكاتب الوهمية
سفارة السعودية بالفلبين
http://almnatiq.net/?p=1038567
محررو المناطق:

حذّرت سفارة المملكة في الفلبين، جميع المواطنين الراغبين في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، من التعرض المواطن لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية.

وشددت على ضرورة أن يتم التعاقد مع العمالة الفلبينية عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، ووفقًا لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل الفلبينية بموجب اتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة، لكي يتم حفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).

وأعربت السفارة عن أملها بالتقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام، حتى لا يتعرض المواطن لعمليات النصب والاحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية، وذلك حفظا لحقوقهم.

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