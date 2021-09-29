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وزير الإعلام اليمني: على المجتمع الدولي مغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم الحوثية

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وزير الإعلام اليمني: على المجتمع الدولي مغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم الحوثية

وزير الإعلام اليمني: على المجتمع الدولي مغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم الحوثية
وزير الإعلام اليمني
http://almnatiq.net/?p=1038583
المناطق - واس:

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

 

وقال الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إنَّ هذا الصمت الدولي بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين، من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

 

وحذر من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، وموجات نزوح ثانية وثالثة للأسر القاطنة في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب في ظل التصعيد الحوثي.

 

وأشار الإرياني، إلى أنّ موجات النزوح في تلك المديريات جاءت على خلفية تصعيد ميليشيا الحوثي واستهدافها الممنهج للمدنيين وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل اليمنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة‏.

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