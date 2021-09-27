وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

محررو المناطق:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يُصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.

وتضمّن توجيه الوزير آل الشيخ، أهمية تفعيل الاحتفاء بهذا اليوم، وإبراز جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد، وما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود كبيرة لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره في المجتمع، والمنجزات التي تم تحقيقها دولياً في هذا المجال.

وأكد توجيه وزير التعليم، على نشر الرسائل التوعوية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعات والمدارس في بناء مفاهيم النزاهة، وتعزيز قيمها لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.