وزارة النقل: 5 مخالفات لشركات توجيه المركبات تستوجب التلبيغ

محررو المناطق:

ناشد تطبيق (938) التابع لوزارة النقل المواطنين، بالتبليغ عن مخالفات شركات توجيه المركبات لنقل الركاب.

وأوضح حساب التطبيق عبر تويتر المخالفات التي تستوجب التبليغ وجاءت كالتالي:

السيارة مستأجرة وليست ملك للسائق، أوالسيارة غير نظيفة أو السائق يقوم بالتدخين، أو المركبة والسائق غير مطابقين لبيانات التطبيق، أو لم تتم معالجة بلاغك لدى الشركة خلال 10 أيام، وأخيرا شركة توجيه المركبات غير مرخصة من الهيئة العامة للنقل.

938 هو الحساب الرسمي لاستقبال البلاغات والاستفسارات والمقترحات للطرق التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والنقل البري والنقل البحي.