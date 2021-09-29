علماء يحددون الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات:

حدد العلماء في مركز أبحاث الفيروسات بجامعة غلاسكو في اسكتلندا الجين الذي يؤثر على مدى صعوبة تحمل الشخص لعدوى فيروس كورونا.

وحذرت دراسه حديثة نشرتها مجلة (Science) من خطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا تتجاهل الحماية الطبيعية التي يوفرها هذا الجين لبعض الأشخاص.

وقالت إن أحد أنواع البروتينات التي يتم إنتاجها في الجسم باستخدام الجين(OAS1) قادر على التعرف بشكل فعال على فيروس “سارس – كوف – 2″، والوقاية من المسار الشديد للمرض، مشيرة إلى أن جين (OAS1) هو عبارة إنزيم يدمر الفيروسات التي دخلت الخلية ويحفز الاستجابات المناعية لمحاربة العدوى.

وأشارت الدراسة إلى أن (OAS1)، يمكن إنتاج واحد من شكلين متساويين للبروتين الذي يتعرف على الفيروسات ويطلق استجابة مناعية، قصير(p42) أو طويل (p46)، والأخير فقط فعال ضد الفيروس التاجي الذي تسبب في الوباء، حيث يتم ربط مجموعة خاصة من الجزيئات به، ما يسهل تفاعل البروتين مع أغشية الخلايا (تسمى هذه البروتينات برينيلاتد).

وتابعت أنه تم الحصول على هذه النتائج بناء على دراسة جينومات 499 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى بفيروس “كوفيد – 19” في 212 منهم، لم ينتج الجسم (p46)، ومن بين هذه المجموعة كان خطر الوفاة والدخول إلى العناية المركزة أعلى بمقدار مرة ونصف من المجموعة الأخرى.

وأكد رئيس مركز أبحاث فيروسات غلاسكو البروفيسور سام ويلسون، أن من المحتمل أن يتعلم فيروس “سارس – كوف – 2″ (كورونا المستجد) بمرور الوقت تجاوز آلية الدفاع هذه، والتي لم يسبق له أن واجهها من قبل. والجين (OAS1) لا يوجد في الناقلات الأولية المفترضة لـ” سارس – كوف – 2″، خفافيش حدوة الحصان.