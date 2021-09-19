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محافظ حفر الباطن يتفقد أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار.. ويوجه بتكثيف الجهود

محافظ حفر الباطن يتفقد أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار.. ويوجه بتكثيف الجهود

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محافظ حفر الباطن يتفقد أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار.. ويوجه بتكثيف الجهود

محافظ حفر الباطن يتفقد أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار.. ويوجه بتكثيف الجهود
http://almnatiq.net/?p=1038617
المناطق - المنطقة الشرقية

تفقد الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم الخميس، المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول داخل المحافظة.

وشملت الجولة التفقدية، مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة, في موقع حي أبو موسى الأشعري شمال المحافظة، ومشروع سد حوض النايفية، ومشروع فليج الجنوبي.

واستمع الأمير منصور، خلال جولته، لشرح مفصل من أمين المحافظة المهندس خلف العتيبي، عن جهود الأمانة في متابعة سير الأعمال في هذه المشروعات.

ووجَّه المحافظ، بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع، وتكثيف الجهود قبل دخول موسم الأمطار، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على متابعة المشروعات التنموية التي تحقق تطلعات ورفاهية المواطنين.

 

ورافق الأمير منصور، في جولته، المشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني، ومدير مرور حفر الباطن العقيد ظافر سعد الشهري، ومدير الدفاع المدني العقيد محمد فرحان العنزي، ومساعد مدير شرطة حفر الباطن العقيد رافع العنزي، ومدير فرع شركة المياه الوطنية المهندس محمد الشمري، ومدير فرع شركة الكهرباء بالمحافظة المهندس خالد السرور.

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