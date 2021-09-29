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مواجهة نارية بين أبها والنصر في دوري المحترفين الليلة.. والعالمي يكشف سبب غياب “حمدالله”

مواجهة نارية بين أبها والنصر في دوري المحترفين الليلة.. والعالمي يكشف سبب غياب “حمدالله”

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مواجهة نارية بين أبها والنصر في دوري المحترفين الليلة.. والعالمي يكشف سبب غياب “حمدالله”

مواجهة نارية بين أبها والنصر في دوري المحترفين الليلة.. والعالمي يكشف سبب غياب “حمدالله”
http://almnatiq.net/?p=1038623
محررو المناطق:

في مواجهة نارية يستضيف مساء اليوم الخميس، فريق أبها نظيره فريق النصر، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في إطار منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين.

يدخل فريق النصر المباراة محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 9 نقاط جمعها من اللعب 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مبارتين، وأحرز 10 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.
كما أعلن الجهاز الفني لنادي النصر، غياب اللاعب عبد الرزاق حمدالله عن مواجهة فريقه  أمام أبها؛ بسبب شعوره بآلام عضلية، تخوفت الإدارة من أن تتفاقم حال مشاركته.

في المقابل فإن فريق أبها يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط، لعب 6 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراة وتعرض للخسارة في 4 مباريات أخري، وأحرز 6 أهداف واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

تقام المباراة علي استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة SCC HD في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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