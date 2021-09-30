 أمانة الشرقية تخصص قطعة أرض لصالح وزارة التعليم بمحافظة الخبر

المناطق - المنطقة الشرقية:

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، قطعة الأرض رقم (خ1)، الواقعة ضمن الإرشادي بمحافظة الخبر ( منطقة البلوكات )، بمساحة 38.844.66م2، ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون متر مربع وستة وستين سنتيمتر مربع، في حي الخبر الغربية بمحافظة الخبر لصالح وزارة التعليم.

ويأتي قرار تخصيص الموقع المشار إليه استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير وإيجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وتم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار، إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.