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شرطة مكة: القبض على 6 مقيمين استدرجوا رجلًا وامرأتين إلى شقة سكنية لابتزازهم

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شرطة مكة: القبض على 6 مقيمين استدرجوا رجلًا وامرأتين إلى شقة سكنية لابتزازهم

شرطة مكة: القبض على 6 مقيمين استدرجوا رجلًا وامرأتين إلى شقة سكنية لابتزازهم
شرطة مكة
http://almnatiq.net/?p=1038641
المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على ستة مقيمين استدرجوا رجلًا وامرأتين واحتجزوهم بهدف الابتزاز.

وقال بيان صادر عن شرطة مكة، إنّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر، استدرجوا رجلًا وامرأتين من الجنسية نفسها.

وأضاف البيان أن الأشخاص الستة احتجزوا الرجل والسيدتين في شقة سكنية مع تصويرهم وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وأشار البيان، إلى أنه جرى تحرير المحتجزين وإيقاف الجناة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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