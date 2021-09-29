الصحة: إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز الـ 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

وذكرت الوزارة، أن عدد الجرعات الأولى المعطاة تجاوز 23,3 مليون جرعة، بينما تجاوزت الجرعات الثانية المعطاة 18,6 مليون جرعة.

وأوضحت الوزارة، أن المليون جرعة الأخيرة استغرق إعطاؤها 10 أيام.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 46 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536،125.

وأوصت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.