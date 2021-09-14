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في اليوم البحري العالمي..”العامة للنقل” تشكر بحارة المملكة على طريقتها الخاصة (فيديو)

في اليوم البحري العالمي..”العامة للنقل” تشكر بحارة المملكة على طريقتها الخاصة (فيديو)
الهيئة العامة للنقل
http://almnatiq.net/?p=1038653
محررو المناطق:

وجهت الهيئة العامة للنقل، الشكر إلى كل البحارة وكل شركائهم والداعمين لأعمالهم في القطاع البحري، مؤكدة أن البحارة قلب الاقتصاد وحياة العالم.

ونشر حساب الهيئة على تويتر، مقطع فيديو يرصد بعض المعلومات عن أسطول المملكة. وأوضح أنه الأول عربيا من حيث الحمولة الطنية، والـ 20 عالميا، كما أنه يضم 407 سفينة.

من ناحية أخرى، تحتفي الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البحري في المملكة، بمناسبة اليوم البحري العالمي، الذي يتزامن مع الثلاثين من شهر سبتمبر سنويًا، حيث عبرت عن ذلك من خلال مسيرة بحرية تنطلق في تمام الساعة 3 عصرًا اليوم بعدد من القوارب واليخوت البحرية على ساحل البحر الأحمر للمملكة وكذلك الساحل الشرقي.

وتتضمن هذه المسيرة البحرية عرض عسكري يقدمه حرس الحدود السعودي، ويواكب ذلك أيضًا لقاء افتراضي تنظمه الهيئة العامة للنقل عبر الاتصال المرئي، ويشارك فيه متحدثين من عدة جهات حكومية وخاصة تُعنى بصناعة النقل البحري بالمملكة.

ويتضمن هذا اللقاء موضوعات مهمة في هذا المجال، وتتضافر هذه الجهود لتحيي أكثر من 220 بحارًا سعوديًا كان لهم الدور العظيم والأثر الكبير في دعم حركة التجارة وتدفق السلع الأساسية والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، بالرغم من جميع التحديات والظروف، فلم تثنيهم الجائحة لفيروس كورونا (كوفيد-19) عن جهودهم ودورهم الملموس خلال العام المنصرم 2020م وتمتد حتى يومنا هذا لتؤكد على قيمة العمل الذي يقدمونه في سبيل تأمين متطلبات الحياة لجميع المجتمعات.

 

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