رغم الخطط الطموحة.. تعصب الإعلام الرياضي يصّعب مواكبة رؤية المملكة 2030

المناطق - الرياض:

حظيت الرياضة باهتمام كبير في رؤية المملكة 2030، إذ جاء منها أن الدولة ستشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة.

لكن الخطط الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030 لتطوير الرياضية السعودية، يواجهها محتوى إعلامي سعودي متعصب يراه البعض بعيد عن الإجراءات العقابية أعاق مواكبة خطة إصلاح الرياضة السعودية والصعود بها للمحافل الدولية.

ونتيجة لاستمرار هذا التعصب يرى أعضاء في مجلس الشورى أنه يجب وضع حد لظاهرة التعصب الرياضي في الإعلام المحلي، وتطوير المحتوى ليتناسب مع رؤية 2030 وإعداد مشروع نظام موحد للإعلام.

وأبدى أعضاء مجلس الشورى انتقادات عديدة لواقع الإعلام في المملكة بدءا من التعصب الرياضي الذي لم تضع له الإجراءات العقابية حدا، وصولا إلى المحتوى السمعي البصري الذي لا يرقى إلى التطورات المتلاحقة في المملكة وخطة الإصلاح.

ولأهمية هذا الجانب ناقش المجلس في جلسته يوم الثلاثاء تقرير الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع واستمع إلى عدد من الملاحظات من قبل الأعضاء الذين تحدثوا عن العديد من نقاط الضعف التي تعتري الواقع الإعلامي.

ودعا عضو مجلس الشورى ناصر الدغيثر الهيئة إلى السعي لرفع نسبة الاطلاع لدى الإعلاميين من خلال دورات أو ورش عمل ترفع من مستوى الطرح الإعلامي، ليسهم ذلك في الحد من التعصب الرياضي في الإعلام، وإثراء المنافسة وتطويرها.

وتأتي ملاحظة الدغيثر في إطار تفاقم حالة تعصب الإعلاميين الرياضيين، و استياء المتابعين من خطر الظاهرة على المتلقين وتدمير قيم التنافس، حيث يفتقر بعض الإعلاميين المتعصبين إلى رؤية واعية لدور الإعلام المؤثر الذي ينقل الخبر والمعلومة، حتى أن منهم من قام بالتحريض والسخرية والاستفزاز والمبالغة في التهجم على مسؤولي وجماهير الأندية المنافسة بشكل أساء كثيراً للإعلام الرياضي المحلي.

من جانب آخر أشارت دراسة تحليلية بعنوان “الإعلام والتعصب الرياضي في المجتمع السعودي” من إعداد خالد بن محمد الدوس إلى أن 54 في المئة من أفراد العينة يرون أن الإعلاميين هم الأكثر تأثيرا في التعصب الرياضي، وقال 67 في المئة منهم إن الإعلام الرياضي يساهم بدرجة كبيرة في زيادة التعصب الرياضي، فيما رأى 85 في المئة منهم أن ضعف الدور الرقابي الإعلامي يؤدي إلى زيادة مساحة التعصب الرياضي.

وطالب الكثيرون وفقاً للدراسة الوسط الإعلامي بمحاربة الظاهرة وتطبيق القوانين والأنظمة على من تجاوز من الإعلاميين وقادة الرأي والصحافيين والكتاب الذين يشكلون آراء الشارع الرياضي.