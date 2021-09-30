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مركز اللقاحات بجامعة الباحة يقدم أكثر من 11 ألف جرعة (صور)

مركز اللقاحات بجامعة الباحة يقدم أكثر من 11 ألف جرعة (صور)

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المناطق

مركز اللقاحات بجامعة الباحة يقدم أكثر من 11 ألف جرعة (صور)

مركز اللقاحات بجامعة الباحة يقدم أكثر من 11 ألف جرعة (صور)
http://almnatiq.net/?p=1038711
المناطق - الباحة

قدَّم مركز اللقاحات بالمركز الطبي الجامعي بجامعة الباحة، أكثر عن 11 ألف جرعة خلال الفترة الماضية، بمعدل 500 جرعة يوميًّا.

وشملت هذه الجرعات، طلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها وطلاب التعليم العام وكذلك المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وبدأ تجهيز المركز في الأول من مارس 2021، كأحد الأذرع التنفيذية للمنظومة الصحية بالجامعة، وذلك بالتواصل مـع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة من وزارة الصحة ومركز الأمير حسام في منطقة الباحة.

يأتي هذا فيما كثّفت الجامعة عمل المركز خلال أيام عطلة الأسبوع في فترات سابقة؛ وذلك لمضاعفة استيعاب المستفيدين.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أنّ عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز الـ 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

وذكرت الوزارة، أنّ عدد الجرعات الأولى المعطاة تجاوز 23.3 مليون جرعة، بينما تجاوزت الجرعات الثانية المعطاة 18.6 مليون جرعة، وأنّ المليون جرعة الأخيرة استغرق إعطاؤها عشرة أيام.

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