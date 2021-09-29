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أمير القصيم يشيد بمخرجات معسكر المشاريع الناشئة في مقر جادة 30 بالمنطقة

أمير القصيم يشيد بمخرجات معسكر المشاريع الناشئة في مقر جادة 30 بالمنطقة

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أمير القصيم يشيد بمخرجات معسكر المشاريع الناشئة في مقر جادة 30 بالمنطقة

أمير القصيم يشيد بمخرجات معسكر المشاريع الناشئة في مقر جادة 30 بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1038713
المناطق- القصيم:

أشاد الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمخرجات معسكر القصيم للمشاريع الناشئة والذي نفذه بنك التنمية الإجتماعية في مقر جادة 30، بالتعاون مع إمارة المنطقة.

جاء ذلك بعد أن تسلم أمير القصيم من المشرف على القطاع الشمالي لبنك التنمية الإجتماعية سلطان الحربي التقرير الخاص بالمعسكر، اليوم بالإمارة، والذي يهدف لدعم الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة والعمل على تطويرها بما يخدم شباب وفتيات منطقة القصيم بشكل خاص والمملكة بشكل عام.


وأعرب الأمير “فيصل”عن شكره للمشرف على القطاع الشمالي لبنك التنمية الاجتماعية مشيدًا بالجهود التي بذلت لإنجاح المعسكر الذي سيسهم في دعم رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة .

يشار إلى أن معسكر القصيم للمشاريع الناشئة شهد  تقديم ورش تدريبية وجلسات حوارية وإرشادية تحت إشراف نخبة من المختصين في ريادة الأعمال. ، في مقر جادة 30 حيث تم تقديم 16 مشروع و 20 جلسة استشارية و 16 ورشة عمل و24   مشارك  خلال 24 ساعة تدريبية واستشارية بمشاركة 11 مدرب ومرشد، وتخلل المعسكر عدد من الدورات التخصصية من التسويق والمحاسبة والأسس القانونية والموارد البشرية للمشاريع الناشئة.

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