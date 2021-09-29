أمير القصيم يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الطرق.. ويثمن “الإنجازات”

المناطق - القصيم:

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه في الإمارة, قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، بحضور وكيل الشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني.

ونوه أمير المنطقة، خلال اللقاء، بالمهنية العالية التي يقدمها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق وأسهمت في العديد من المنجزات الأمنية، وعكست هذه الجهود التي قدمت بروح التكاتف لخدمة هذه البلاد المباركة.

من جهته، ثمن اللواء الضبيب دعم الأمير فيصل ومتابعته لمواصلة تحقيق النجاحات كافة.