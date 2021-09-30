أمير القصيم يبارك حصول التجمع الصحي على المركز الأول في قياس الأداء

المناطق - القصيم:

بارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة، وكافة منسوبي التجمع الصحي بمناسبة حصول التجمع على المركز الأول على مستوى التجمعات الصحية بوزارة الصحة في معدلات قياس الأداء لشهر سبتمبر في مجالات الخدمات الصحية والجودة وسلامة المرضى ورضا المستفيدين.

وعبر أمير المنطقة، عن سعادته بما تحقق للتجمع الصحي بالمنطقة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبطال الصحة لرفع كفاءة جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لأدائها.

وداعا الأمير فيصل، إلى الاستمرارية على هذا النهج لما فيه تحقيق الأهداف المرجوة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.