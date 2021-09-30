احدث الأخبار

أمير القصيم يبارك حصول التجمع الصحي على المركز الأول في قياس الأداء
المناطق
 النائب العام يلتقي رؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة في محافظة ينبع
أبرز المواد
 أمير القصيم يشيد بمخرجات معسكر المشاريع الناشئة في مقر جادة 30 بالمنطقة
أبرز المواد
 ضبط شخص بمطار الهند يخبأ ذهب داخل “جسمه” بقيمة 5 ملايين دولار
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الطرق.. ويثمن “الإنجازات”
أبرز المواد
 رغم الخطط الطموحة.. تعصب الإعلام الرياضي يصّعب مواكبة رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 مركز اللقاحات بجامعة الباحة يقدم أكثر من 11 ألف جرعة (صور)
أبرز المواد
 عقوبة صيد النمر العربي قد تصل إلى 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات
أبرز المواد
 بدءًا من الغد.. الحج والعمرة: رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لـ100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ
أهم الاخبار
 أمانة جدة تنجز 70% من مشروع تصريف الأمطار لحي المنار
المناطق
 القويحص يفتتح مقر مختبر سلامة الغذاء بمبنى أمانة العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 مقطع فيديو يوثق حادث تسببت فيه مواطنة أثناء تعلمها القيادة
أبرز المواد
أمير القصيم يبارك حصول التجمع الصحي على المركز الأول في قياس الأداء

أمير القصيم يبارك حصول التجمع الصحي على المركز الأول في قياس الأداء

المناطق
النائب العام يلتقي رؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة في محافظة ينبع

النائب العام يلتقي رؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة في محافظة ينبع

أبرز المواد
أمير القصيم يشيد بمخرجات معسكر المشاريع الناشئة في مقر جادة 30 بالمنطقة

أمير القصيم يشيد بمخرجات معسكر المشاريع الناشئة في مقر جادة 30 بالمنطقة

أبرز المواد
ضبط شخص بمطار الهند يخبأ ذهب داخل “جسمه” بقيمة 5 ملايين دولار

ضبط شخص بمطار الهند يخبأ ذهب داخل “جسمه” بقيمة 5 ملايين دولار

أبرز المواد

أمير القصيم يبارك حصول التجمع الصحي على المركز الأول في قياس الأداء

أمير القصيم يبارك حصول التجمع الصحي على المركز الأول في قياس الأداء
أمير منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=1038728
المناطق - القصيم:

بارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة، وكافة منسوبي التجمع الصحي بمناسبة حصول التجمع على المركز الأول على مستوى التجمعات الصحية بوزارة الصحة في معدلات قياس الأداء لشهر سبتمبر في مجالات الخدمات الصحية والجودة وسلامة المرضى ورضا المستفيدين.

وعبر أمير المنطقة، عن سعادته بما تحقق للتجمع الصحي بالمنطقة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبطال الصحة لرفع كفاءة جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لأدائها.

وداعا الأمير فيصل، إلى الاستمرارية على هذا النهج لما فيه تحقيق الأهداف المرجوة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الطرق.. ويثمن “الإنجازات”

أمير القصيم يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الطرق.. ويثمن “الإنجازات”
الصحة: إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

الصحة: إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن
أمير القصيم يسلم 18 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع الإسكان التنموي

أمير القصيم يسلم 18 وحدة سكنية للمستفيدين من مشروع الإسكان التنموي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*