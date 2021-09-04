ضبط شخص بمطار الهند يخبأ ذهب داخل “جسمه” بقيمة 5 ملايين دولار

المناطق - وكالات:

في واقعة غريبة تعتبر هي الأولى من نوعها، حاول رجل هندي في مطار بشمال شرق البلد الآسيوي تهريب كيلو جرام من الذهب في “شرجه”.

وأفادت السلطات، أن رجل هندي أوقفَ في مطار بشمال شرق البلد الآسيوي خلال محاولته تهريب كيلو جرام من عجينة الذهب كان يخبئها في شرجه

وكانت البداية عندما اكتشف أحد عناصر الأمن في مطار إمفال بولاية شمال مانيبور “وجود معدن في تجويف الجسم، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز”.

وأخضعته السلطات للتصوير بالأشعة السينية واكتشفت وجود 4 كبسولات في المستقيم تحتوي على ما مجموعه أكثر من 900 جرام من عجينة الذهب، تقدر قيمتها بنحو 56664 دولاراً، بحسب بيان الأجهزة الأمنية.