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44 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

44 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1038748
المناطق - الرياض:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 53 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536,178.
بينما وصلت إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في جميع مناطق المملكة إلى 547,134، فيما سجلت الوفيات 8,716 حالة وفاة منذ ظهور أول إصابة بالمملكة
وأوصت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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