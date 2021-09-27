رئيس جامعة “المؤسس” يدشن منافسات بطولة التايكوندو لجامعات المملكة

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دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بالنيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، منافسات بطولة التايكوندو أولى بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للموسم الرياضي الـ 12 للجامعات السعودية بعد توقف النشاط الرياضي الجامعي بسبب جائحة كورونا، وتستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك صباح اليوم الخميس بالقرية الرياضية بالجامعة، من الفترة 23 ـ 25 / 2 / 1443هـ الموافق 30 / 9 ـ 2 / 10 / 2021م.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، على أهمية البطولات التي ينظمها الاتحاد الرياضي، التي تسهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب جامعاتنا السعودية وعلى المستوى المحلي والخارجي بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وإعداد الطالب الجامعي بدنياً وعقليا ومهارياً ليكون مؤهلاً وقادرا على اداء الواجبات ومتطلبات العمل لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع.

ورحب عميد شؤون الطلاب بجميع بالوفود المشاركة في البطولة من طلاب وإداريين وفنيين متمنياً التوفيق لهم في منافسات بطولة التايكوندو بجامعة الملك عبدالعزيز.

من جانبه أوضح، رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني أن الرياضة الجامعية تشهد تطورًا مستمرًا على جميع الأصعدة بهدف تحقيق استراتيجية الرياضة السعودية بشكل عام فهي رافد مهم لرياضة الوطن من خلال زيادة عدد الرياضين والفرق المشاركة تطوير وتشجيع الرياضات الجديدة، احتضان وتطوير رياضة الفتيات، وإنشاء مراكز أولمبية مصغرة داخل الجامعات لتدريب رياضي النخبة طوال العام، وإتاحة الفرصة للقيادات الشابة من الجنسين لممارسة مهن قيادية في المجال الرياضي.

وبدأ استعراض وفود الجامعات المشاركة في بطولة “التايكوندو” بعدها دشن رئيس الجامعة الموسم الرياضي الثاني عشر، وشاهد الحضور فلم وثائقي للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وقدمت اللجنة المنضمة فلم عن استضافة بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بجامعة “المؤسس” ثم استعراض حي لألعاب ومهارات التايكوندو ولوحة فنية بعنوان “وطن الحياة” يقدمها نادي الجوالة بمشاركة نادي التراث من عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز.

وفي ختام الحفل قدم رئيس الجامعة درعًا تذكاريًا لرئيس الاتحاد الرياضي، كما قدم الاتحاد الرياضي درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة لجامعة الملك عبد العزيز.

وتنطلق مساء اليوم وبمشاركة 105 لاعبين يمثلون 17 جامعة منافسات بطولة التايكوندو في 4 أوزان هي (54 – 58 – 63 – 68) كجم، وتستكمل المنافسات يوم الجمعة مساءً في أوزان: (74 – 80 – 87 – 87 +) كجم، وتختتم السبت المقبل البطولة بإقامة نهائيات جميع الأوزان وتتويج الفائزين.