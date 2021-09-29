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“أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب

“أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب
http://almnatiq.net/?p=1038776
المناطق - وكالات:

نشر الموقع الإلكتروني المغربي “تلكسبريس” مقال اليوم بعنوان ” تعاون مغربي سعودي لإمداد بريطانيا بالطاقة” تطرق من خلاله إلى مساهمة شركة “أكوا باور” السعودية في إنشاء ما قد يصبح أطول خط ربط للطاقة في العالم، والذي سيزود بريطانيا بإمدادات من المصادر المتجددة في المغرب، والذي تشارك فيه الشركة السعودية.

وأوضح الموقع أن كلفة المشروع، الذي سيمر من المغرب نحو بريطانيا تحت البحر على مسافة 3800 كلم، تصل الى ما يقارب 21 مليار دولار أمريكي، حيث يستهدف تزويد 7 ملايين منزل في بريطانيا بالطاقة النظيفة.

وأضاف الموقع أن بريطانيا تسعى لنقل الكهرباء إليها في إطار سعيها وراء الاستقلال عن مصادر الطاقة الأوروبية وتحديدا وسائط الكهرباء الإسبانية من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في خطة لندن لوضع حد نهائي لمصادر الطاقة التقليدية مع متم سنة 2050.

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