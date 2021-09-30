احدث الأخبار

“مصري الجنسية”.. لحظة القبض على زعيم خلية داعش في السودان (فيديو)
أبرز المواد
 القبض على مقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك
أبرز المواد
 المملكة تشارك بثاني أكبر جناح في “إكسبو 2020”
الاقتصاد
 الهيئة العامة للعقار تستعرض خدماتها الإضافية لمنشآت الوساطة العقارية
أبرز المواد
 “صندوق الاستثمارات” يخطط لبيع أسهمه في شركة الاتصالات مع الاحتفاظ بالأغلبية
الاقتصاد
 “المالية” تكشف الفارق بين الإيرادات والنفقات بالميزانية.. ومتى تحقق المملكة فائضًا ماليًا
أبرز المواد
 محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024
أبرز المواد
 “انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي
أبرز المواد
 “أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب
أبرز المواد
 رئيس جامعة “المؤسس” يدشن منافسات بطولة التايكوندو لجامعات المملكة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ 112 نقطة  
أبرز المواد
 توقعات بتعافٍ أسرع من مستويات ما قبل كورونا.. المالية تصدر البيان التمهيدي لـ”ميزانية 2022″
أبرز المواد
“مصري الجنسية”.. لحظة القبض على زعيم خلية داعش في السودان (فيديو)

“مصري الجنسية”.. لحظة القبض على زعيم خلية داعش في السودان (فيديو)

أبرز المواد
القبض على مقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك

القبض على مقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك

أبرز المواد
المملكة تشارك بثاني أكبر جناح في “إكسبو 2020”

المملكة تشارك بثاني أكبر جناح في “إكسبو 2020”

الاقتصاد
الهيئة العامة للعقار تستعرض خدماتها الإضافية لمنشآت الوساطة العقارية

الهيئة العامة للعقار تستعرض خدماتها الإضافية لمنشآت الوساطة العقارية

أبرز المواد

“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي

“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي
http://almnatiq.net/?p=1038783
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة المالية، تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف سنوي للعام 2021.

وشـهد اقتصـاد المملكـة خـال النصـف الأول من العام الجاري، استعادة لمسـار التعافــي الاقتصــادي وعــودة بعــض الأنشــطة بمعــدلات أعلــى مقارنــة بالنصــف الثانـي مـن العـام الماضـي، والـذي بـدوره انعكـس بشـكل إيجابـي علـى الأداء المالـي.

وانخفـض عجـز الميزانيـة مدعومـًا بزيـادة فـي الإيـرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة، ومـع توقـع اسـتمرار التحسـن فـي الأداء المالـي والاقتصـادي خلـال النصـف الثانـي مــن هــذا العــام، مــازال الاقتصــاد العالمــي يواجــه العديــد مــن التحديــات خــلال
النصـف الأول مــن العــام الحالــي؛ نتيجــة اســتمرار تداعيــات جائحة كورونا وظهــور السلالات المتحـورة، ممـا ترتـب عليـه تطبيـق بعـض الإجـراءات الاحترازيـة والتدابيـر الوقائيــة وإعــادة النظــر فــي بعــض الإجــراءات حيــال اســتمرارها أو إيقافهــا.

وأثبتـت المملكـة فعاليـة الـدور الـذي قامـت بـه لتخفيـف هـذه الآثـار مـن خـال دعـم ومسـاندة القطـاع الخـاص الـذي بـدوره سـاعد علـى التعافـي التدريجـي للقتصـاد المحلـي، مـع الأخـذ بالاعتبـار التأثيـر الإيجابـي المتراكـم لسياسـات ومبـادرات التحفيـز الاقتصـادي التـي طبقتهـا الحكومـة منـذ العـام 2020.

للإطلاع على نص التقرير.. اضغط هنا

روابط ذات صلة

محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024

محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024
توقعات بتعافٍ أسرع من مستويات ما قبل كورونا.. المالية تصدر البيان التمهيدي لـ”ميزانية 2022″

توقعات بتعافٍ أسرع من مستويات ما قبل كورونا.. المالية تصدر البيان التمهيدي لـ”ميزانية 2022″
الشؤون البلدية: عقوبة وغرامة مالية حال التدخين في الأماكن العامة

الشؤون البلدية: عقوبة وغرامة مالية حال التدخين في الأماكن العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*