“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي

المناطق - الرياض

أصدرت وزارة المالية، تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف سنوي للعام 2021.

وشـهد اقتصـاد المملكـة خـال النصـف الأول من العام الجاري، استعادة لمسـار التعافــي الاقتصــادي وعــودة بعــض الأنشــطة بمعــدلات أعلــى مقارنــة بالنصــف الثانـي مـن العـام الماضـي، والـذي بـدوره انعكـس بشـكل إيجابـي علـى الأداء المالـي.

وانخفـض عجـز الميزانيـة مدعومـًا بزيـادة فـي الإيـرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة، ومـع توقـع اسـتمرار التحسـن فـي الأداء المالـي والاقتصـادي خلـال النصـف الثانـي مــن هــذا العــام، مــازال الاقتصــاد العالمــي يواجــه العديــد مــن التحديــات خــلال

النصـف الأول مــن العــام الحالــي؛ نتيجــة اســتمرار تداعيــات جائحة كورونا وظهــور السلالات المتحـورة، ممـا ترتـب عليـه تطبيـق بعـض الإجـراءات الاحترازيـة والتدابيـر الوقائيــة وإعــادة النظــر فــي بعــض الإجــراءات حيــال اســتمرارها أو إيقافهــا.

وأثبتـت المملكـة فعاليـة الـدور الـذي قامـت بـه لتخفيـف هـذه الآثـار مـن خـال دعـم ومسـاندة القطـاع الخـاص الـذي بـدوره سـاعد علـى التعافـي التدريجـي للقتصـاد المحلـي، مـع الأخـذ بالاعتبـار التأثيـر الإيجابـي المتراكـم لسياسـات ومبـادرات التحفيـز الاقتصـادي التـي طبقتهـا الحكومـة منـذ العـام 2020.

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