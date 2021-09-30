احدث الأخبار

محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024
أبرز المواد
 “انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي
أبرز المواد
 “أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب
أبرز المواد
 رئيس جامعة “المؤسس” يدشن منافسات بطولة التايكوندو لجامعات المملكة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ 112 نقطة  
أبرز المواد
 توقعات بتعافٍ أسرع من مستويات ما قبل كورونا.. المالية تصدر البيان التمهيدي لـ”ميزانية 2022″
أبرز المواد
 44 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
 13 شيكًا على بياض تقود مواطن للسجن لارتكابه جريمة التستر
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يبارك حصول التجمع الصحي على المركز الأول في قياس الأداء
المناطق
 النائب العام يلتقي رؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة في محافظة ينبع
أبرز المواد
 أمير القصيم يشيد بمخرجات معسكر المشاريع الناشئة في مقر جادة 30 بالمنطقة
أبرز المواد
محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024

محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024

أبرز المواد
“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي

“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي

أبرز المواد
“أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب

“أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب

أبرز المواد
رئيس جامعة “المؤسس” يدشن منافسات بطولة التايكوندو لجامعات المملكة

رئيس جامعة “المؤسس” يدشن منافسات بطولة التايكوندو لجامعات المملكة

أبرز المواد

محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024

محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024
http://almnatiq.net/?p=1038795
المناطق - الرياض

توقع المحلل الاقتصادي طلعت حافظ، أن يصل العجز في الميزانية بحلول عام 2024 إلى 1.06%، مؤكدًا أنّ هذا الأمر سيكون إنجازًا كبيرًا، بالمقارنة بسنوات ماضية، كان العجز يصل خلالها إلى 5%.

 

وقال خلال مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، اليوم الخميس، إنّ العام نفسه سيشهد توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية، بما يساهم بشكل كبير في معالجة البطالة بشكل كبير بين الشباب والفتيات.

 

وأضاف أنّ المملكة ملتزم بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا ختام هذا العام بنحو 30%، بينما قد يزيد في العام المقبل بنحو 100 نقطة بنسبة زيادة 1%.

 

وأشار إلى أنه لا يزال سقف الدين معقولًا رغم ما أُعلن في وقت سابق عن إمكانية الوصول إلى 50% كسقف، لكن استبعد الوصول لهذا الرقم، لا سيّما من المتوقع حدوث فوائض في الميزانية في 2023، وبالتالي سيتم تثبيت الدين العام.

 

وكانت وزارة المالية قد أصدرت اليوم أعلنت بيانًا تمهيديًّا بشأن الميزانية التقديرية لعام 2022، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 903 مليارات ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال.

 

كما توقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال، أي بعجز متوقع بـ 85 مليار ريال.

 

روابط ذات صلة

“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي

“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي
توقعات بتعافٍ أسرع من مستويات ما قبل كورونا.. المالية تصدر البيان التمهيدي لـ”ميزانية 2022″

توقعات بتعافٍ أسرع من مستويات ما قبل كورونا.. المالية تصدر البيان التمهيدي لـ”ميزانية 2022″
أستاذ تاريخ: “تطوير عسير” تنهض بالإنسان والأرض

أستاذ تاريخ: “تطوير عسير” تنهض بالإنسان والأرض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*