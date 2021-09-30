محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024

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توقع المحلل الاقتصادي طلعت حافظ، أن يصل العجز في الميزانية بحلول عام 2024 إلى 1.06%، مؤكدًا أنّ هذا الأمر سيكون إنجازًا كبيرًا، بالمقارنة بسنوات ماضية، كان العجز يصل خلالها إلى 5%.

وقال خلال مقابلة مع فضائية “الإخبارية”، اليوم الخميس، إنّ العام نفسه سيشهد توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية، بما يساهم بشكل كبير في معالجة البطالة بشكل كبير بين الشباب والفتيات.

وأضاف أنّ المملكة ملتزم بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا ختام هذا العام بنحو 30%، بينما قد يزيد في العام المقبل بنحو 100 نقطة بنسبة زيادة 1%.

وأشار إلى أنه لا يزال سقف الدين معقولًا رغم ما أُعلن في وقت سابق عن إمكانية الوصول إلى 50% كسقف، لكن استبعد الوصول لهذا الرقم، لا سيّما من المتوقع حدوث فوائض في الميزانية في 2023، وبالتالي سيتم تثبيت الدين العام.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت اليوم أعلنت بيانًا تمهيديًّا بشأن الميزانية التقديرية لعام 2022، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 903 مليارات ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال.

كما توقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال، أي بعجز متوقع بـ 85 مليار ريال.