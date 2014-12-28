احدث الأخبار

“المالية” تكشف الفارق بين الإيرادات والنفقات بالميزانية.. ومتى تحقق المملكة فائضًا ماليًا
أبرز المواد
 محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024
أبرز المواد
 “انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي
أبرز المواد
 “أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب
أبرز المواد
 رئيس جامعة “المؤسس” يدشن منافسات بطولة التايكوندو لجامعات المملكة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ 112 نقطة  
أبرز المواد
 توقعات بتعافٍ أسرع من مستويات ما قبل كورونا.. المالية تصدر البيان التمهيدي لـ”ميزانية 2022″
أبرز المواد
 44 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
 13 شيكًا على بياض تقود مواطن للسجن لارتكابه جريمة التستر
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يبارك حصول التجمع الصحي على المركز الأول في قياس الأداء
المناطق
 النائب العام يلتقي رؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة في محافظة ينبع
أبرز المواد
“المالية” تكشف الفارق بين الإيرادات والنفقات بالميزانية.. ومتى تحقق المملكة فائضًا ماليًا

“المالية” تكشف الفارق بين الإيرادات والنفقات بالميزانية.. ومتى تحقق المملكة فائضًا ماليًا

أبرز المواد
محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024

محلل اقتصادي: توفر أكثر من 90 ألف وظيفة حكومية خلال عام 2024

أبرز المواد
“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي

“انخفاض في عجز الميزانية”.. المالية تصدر تقرير الأداء المالي والاقتصادي النصف سنوي

أبرز المواد
“أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب

“أكوا باور” تشارك في خط إمداد بريطانيا بالكهرباء انطلاقًا من المغرب

أبرز المواد

“المالية” تكشف الفارق بين الإيرادات والنفقات بالميزانية.. ومتى تحقق المملكة فائضًا ماليًا

“المالية” تكشف الفارق بين الإيرادات والنفقات بالميزانية.. ومتى تحقق المملكة فائضًا ماليًا
http://almnatiq.net/?p=1038801
محررو المناطق

كشفت وزارة المالية عن الميزانية التقديرية لعام 2022، حيث بلغت الإيرادات العامة بـ 903 مليار ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال.

 

وتوقعت الوزارة، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ 85 مليار ريال.

 

كما توقعت تطور الإيرادات العامة لتصل إلى 992 مليار ريال في 2024، ووصول النفقات العامة إلى 951 مليار ريال، وأن تتحول الميزانية لتحقيق فائض اعتبارًا من العام 2023 بنحو 27 مليار ريال و42 مليار ريال في 2024.

 

وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الدين العام من 937 مليار ريال حسب توقعات 2021، إلى 989 مليار ريال في 2022، ويستقر عند نفس المستوى خلال العامين 2023 و2024.

 

روابط ذات صلة

المالية: لا صحة مطلقا لما يُتداول حول تقليص الرواتب والأجور والبدلات

المالية: لا صحة مطلقا لما يُتداول حول تقليص الرواتب والأجور والبدلات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*