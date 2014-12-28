“المالية” تكشف الفارق بين الإيرادات والنفقات بالميزانية.. ومتى تحقق المملكة فائضًا ماليًا

محررو المناطق

كشفت وزارة المالية عن الميزانية التقديرية لعام 2022، حيث بلغت الإيرادات العامة بـ 903 مليار ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال.

وتوقعت الوزارة، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ 85 مليار ريال.

كما توقعت تطور الإيرادات العامة لتصل إلى 992 مليار ريال في 2024، ووصول النفقات العامة إلى 951 مليار ريال، وأن تتحول الميزانية لتحقيق فائض اعتبارًا من العام 2023 بنحو 27 مليار ريال و42 مليار ريال في 2024.

وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الدين العام من 937 مليار ريال حسب توقعات 2021، إلى 989 مليار ريال في 2022، ويستقر عند نفس المستوى خلال العامين 2023 و2024.