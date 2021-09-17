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الهيئة العامة للعقار تستعرض خدماتها الإضافية لمنشآت الوساطة العقارية

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الهيئة العامة للعقار تستعرض خدماتها الإضافية لمنشآت الوساطة العقارية

الهيئة العامة للعقار تستعرض خدماتها الإضافية لمنشآت الوساطة العقارية
http://almnatiq.net/?p=1038804
المناطق - الرياض

عقدت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، بالتعاون مع برنامجي “سكني” و”وافي”، لقاءين تعريفيين عن الخدمات الإضافية المقدمة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة.

وتضمّن اللقاءان شرحًا تعريفيًّا عن برنامجي “سكني” و”وافي”، والخدمات الإضافية المقدمة والفرص المتاحة لمنشآت الوساطة العقارية المصنفة من الهيئة، بتقديم منتجاتها العقارية في منصة “سكني”، وتسويق مشروعات البيع على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منصة “وافي”؛ لتفعيل دور الهيئة في تمكين المنشآت العقارية المصنفة، وتطوير فرص تعاملاتها العقارية.

وصنّفت الهيئة، 1100 منشأة عقارية تلتزم بالعقود الموحدة وتفعّلها في تعاملاتها العقارية كأحد معايير التصنيف، ما يسهم في رفع موثوقية التعاملات العقارية ورفع كفاءة أداء القطاع العقاري.

والهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المصنّفة بعقد شراكات نوعية، لزيادة فرص الاستثمار في القطاع العقاري، ويمكن للمنشآت العقارية الحصول على التصنيف من خلال منصة التصنيف الإلكترونية https://classification.rega.gov.sa.

وتسعى الهيئة لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري جاذبًا ويتميّز بالثقة والابتكار.

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