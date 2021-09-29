المملكة تشارك بثاني أكبر جناح في “إكسبو 2020”

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تستعد المملكة للمشاركة في “إكسبو 2020” في دبي، والذي يعد أكبر حدث اقتصادي عالمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بمشاركة 191 دولة.

وتأتي مشاركة المملكة تحت شعار “رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك”، ليقدم الجناح المملكة لمحة عن مستقبل المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يأخذ الزائر جولة من خلال استخدام التقنية الحديثة، للتعبير عن طموحات السعودية من خلال أربع ركائز رئيسة: الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص.

ويعتبر جناح المملكة ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020 دبي بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 متراً مربعاً، وفق تصميم مبتكر ومستدام، حاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.

يشار إلى أن النسخة الأولى من إكسبو أقيمت في لندن العام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصاً لهذا الغرض، وعرض فيه برج إيفل – كموقع جذب مؤقت – في باريس العام 1889، وتستضيف دبي إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

وكان أكبر حدث تم تنظيمه خلال جائحة كوفيد، أولمبياد طوكيو، الذي أقيم في الصيف الماضي، إنما من دون متفرجين للحد من انتقال الفيروس، وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد – 19، كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر وسائل الإعلام خلال زيارة قام بها إلى غرفة العمليات والتحكم في إكسبو 2020: “وعدنا بتنظيم حدث سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو، فرق العمل تتنافس في ترجمة الوعد إلى إنجاز ملموس مؤكدين جدارتنا كشريك في صنع المستقبل”.

وسيُقام حفل كبير لافتتاح المعرض، اليوم الخميس، مساءً، إيذاناً بانطلاق المعرض الدولي الأول من نوعه في منطقة الخليج والمنطقة العربية.