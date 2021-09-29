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القبض على مقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك

القبض على مقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك

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الاقتصاد

القبض على مقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك

القبض على مقيم تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1038823
المناطق - واس:

ألقت قوات الشرطة بمنطقة المدينة المنورة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك.

 

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة تبوك، أسفرت الجهود الأمنية عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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