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شاهد.. الزعاق يكشف سر تسمية شهر أكتوبر بهذا الاسم

شاهد.. الزعاق يكشف سر تسمية شهر أكتوبر بهذا الاسم
http://almnatiq.net/?p=1038831

قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الفلك، إن شهر أكتوبر هو الشهر العاشر من السنة الميلادية، وأحد الأشهر السبع الذين يتكونون من 31 يومًا.

 

وأضاف “الزعاق” خلال برنامج “تقويم” على قناة “العربية”، اليوم الخميس: “وأكتوبر كلمة مأخوذة من لفظ “أكتو” الرومانية” التي تعني الثامن، فهو الشهر الثامن بالنسبة لشهور السنة الرومانية، قبل إضافة يناير وفبراير إلى التقويم الغوريغوري، ويسمى في العراق وبلاد الشام والمغرب، وهو موسم الزراعة الخريفية وغرس أشجارها”.

 

وتابع: “وشهر أكتوبر ونوفمبر هما أجمل وألطف شهور السنة على الإطلاق”.

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