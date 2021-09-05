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السوق المالية: 4 إفادات تقدمها الشركات عند تقديم نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم

السوق المالية: 4 إفادات تقدمها الشركات عند تقديم نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم

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السوق المالية: 4 إفادات تقدمها الشركات عند تقديم نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم

السوق المالية: 4 إفادات تقدمها الشركات عند تقديم نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم
http://almnatiq.net/?p=1038840
المناطق - الرياض

دعت هيئة السوق المالية، الشركات المدرجة التي تعتزم تطبيق نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم، الإفصاح على الموقع الإلكتروني لشركة السوق “تداول” قبل التطبيق بــ 90 يومًا.

وقالت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الخميس، إن التقديم يكون من تاريخ بداية أول فترة مالية يتم فيها استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم.

وحدّدت الهيئة، أن يتضمّن الإعلان بحد أدنى، تاريخ قرار مجلس الإدارة، وتاريخ بداية الأثر المالي المتوقع، الأثر المالي المتوقع على صافي الأصول، والإشارة إلى أنّ استخدام السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه تدفق نقدي داخل الشركة.

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