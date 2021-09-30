مشاهد مؤثرة لأول لقاء بين مُفرج عنهم من سجون الحوثي وأسرهم

وثّقت لقطات تلفزيونية، مشاهد مؤثرة لأول لقاء بين مختطفين يمنيين مفرج عنهم من سجون مليشيا الحوثي وأسرهم، وسط أجواء من الفرحة.
ولم يتمالك عدد من المفرج عنهم دموعهم، للتعبير عن فرحتهم بالخروج من سجون مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.
وعبرت أسر المُفرج عنهم، عن سعادتهم الشديدة بإطلاق سراحهم بعد الفترات الطويلة التي عانوا فيها داخل معتقلات الحوثي.
#اليمن .. فرح عارم وسط أهالي المختطفين المفرج عنهم من قبل #ميليشيا_الحوثي pic.twitter.com/qaMpyPnzV2
— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) September 30, 2021
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