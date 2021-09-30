تطوير 95 مقبرة بالرياض.. وإتاحة البحث عن إمكان لدفن الموتى إلكترونيًا

محررو المناطق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، إعداد تنظيم جديد لتطوير 95 مقبرة في العاصمة.

وبيّنت الأمانة، أن التنظيم الجديد يُتيح البحث عن أماكن دفن الموتى إلكترونيًا، وتسهيل إمكانية الاستدلال عليهم.

ولفتت إلى أن عملية التطوير تشمل 8 مقابر مُستخدمة حاليًا، و3 مستقبلية، و84 مغلقة.

ويتضمن التنظيم توفير مظلات لتخفيف أشعة الشمس أثناء عملية الدفن، وصيانة المقابر التاريخية وتحسينها.