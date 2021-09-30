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في قفزة هائلة.. مؤشر السوق السعودي يُحقق أعلى تداولات له منذ 2008

في قفزة هائلة.. مؤشر السوق السعودي يُحقق أعلى تداولات له منذ 2008
http://almnatiq.net/?p=1038861
محررو المناطق

سجل مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم (الخميس)، أعلى إغلاق منذ يناير 2008 بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال.

 

وحقق المؤشر، ارتفاعاً بنسبة 1 %، مغلقاً عند 11496 نقطة (+ 112 نقطة).

 

وأعلنت هيئة السوق المالية، ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 39.1% خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إيرادات هذه المؤسسات إلى حوالي 2.4 مليار ريال.

 

ودعت الهيئة، الشركات المدرجة التي تعتزم تطبيق نموذج القيمة العادلة، أو نموذج إعادة التقييم الإفصاح على الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية “تداول”  قبل التطبيق بــ 90 يومًا.

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