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تعليم تبوك تتسلم المبنى الجديد لمتوسطة وثانوية العيينة

تعليم تبوك تتسلم المبنى الجديد لمتوسطة وثانوية العيينة
http://almnatiq.net/?p=1038864
المناطق - تبوك - علي العميري:

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مشروع المبنى الجديد لمدرسة متوسطة وثانوية العيينة (بنات)، وذلك بحضور المدير العام المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير، والمساعد للخدمات المساندة إبراهيم الجماز.

 

وبلغت قيمة عقد التنفيذ أكثر من ثلاثة ملايين ريال، ويضم المبنى الجديد 12 فصلًا دراسيًّا ومكاتب إدارية ومعامل ومرافق تعليمية متنوعة.

 

ونوه القعير، بتوجيهات وحرص أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وما توليه الوزارة بقيادة الدكتور حمد آل اشيخ من اهتمام في هذا الصدد، وبدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة الطلاب والطالبات.

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