سحب رعدية وضباب على المدينة وتبوك.. هذه أبرز توقعات الطقس ليوم الجمعة

توقّع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى منطقة مكة المكرمة، يوم غدٍ الخميس.
وقال المركز الوطني للأرصاد في توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الجمعة، إنه من المتوقع تكون الضباب الخفيف، وبخاصة على المدينة المنورة وتبوك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:
حالة #الطقس المتوقعة على مدن #المملكة غداً الجمعة 23 / 2 / 1443 هـ . #الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/l3qQLdheMk
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) September 30, 2021
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