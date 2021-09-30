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وزير الخارجية ونظيرته الليبية يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية ونظيرته الليبية يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1038901

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزيرة خارجية ليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

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