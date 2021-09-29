قرار فني مفاجئ من الهلال بشأن “بيريرا” قبل ساعات من لقاء الحزم

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استبعد الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرازيلي ماثيوس بيريرا من مواجهة الفريق أمام الحزم اليوم الخيمس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وأوضح النادي أن استبعاد اللاعب جاء لإراحته بعد تعرضه لشد عضلي في مران أمس، وفق الفحوص الطبية التي خضع لها اليوم في القصيم.

ويلتقي فريق الهلال نظيره الحزم، عند 8:20 مساء اليوم (الخميس) على ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وفاز الهلال في 8 مباريات من أصل 10 خاضهم أمام الحزم الذي فاز في مباراة وتعادل في أخرى خلال تاريخ مواجهتهما في دوري المحترفين.