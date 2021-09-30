العالمي ينهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين في شباك أبها

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انتهى الشوط الأول من مباراة النصر وأبها، بتقدم النصر بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا، الهدف الأول لنادي النصر بالدقيقة “18” من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، وعزز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 39.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا قد انضم لصفوف نادي النصر من جوانزو الصيني مقابل 8 ملايين يورو في الصيف الماضي بعقد لمدة 3 سنوات.

ويسعى فريق النصر لاستعادة قوته التي يفتقدها هذا الموسم والعودة لتحقيق الانتصارات وحصد لقب الدوري لهذا العام، حيث يحتل فريق النصر المركز السادس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك برصيد تسعة نقاط، حيث خاض خمس مواجهات تمكن خلالهم من الفوز في ثلاث مباريات وخسر مباراتين.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق أبهار في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك برصيد أربعة نقاط فقط، حيث حصدهم خلال 6 مواجهات وحقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل سلبيًا في مباراة أخرى، وخسر 4 مباريات.