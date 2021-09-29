شاهد.. كيف يكشف الجهاز الذي يستخدمه الأمن هوية مرتكبي الجرائم

محررو المناطق

عرض مقطع فيديو، آلية عمل الجهاز الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية؛ للكشف والتعرف على هوية مرتكبي الجرائم.

وأظهر الفيديو الذي نشره رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض، فيصل العبدالكريم، إجراء عمليات مطابقة لصور أشخاص متهمين في قضايا مع الصور التي يخزنها الجهاز، والتي تقدر عددها بـ70 مليون صورة.

وتمكن الجهاز بالفعل من التوصل لهوية هؤلاء الأشخاص، وكذلك الأشخاص الذين يشبهون لهم أيضاً.