مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة “التقنية للكل” لمساعدة كبار السن

المناطق - الرياض

يطلق مجلس شؤون الأسرة ممثلًا بلجنة كبار السن، غدًا الجمعة، حملة توعوية بعنوان ” التقنية للكل” بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي لكبار السن.

واختارت الأمم المتحدة، “المساواة الرقمية لكل الأعمار” شعارًا لهذا العام، بهدف توعية كبار السن بأهمية التقنية في حياتهم وتعزيز الصورة الايجابية التي تظهر قدرتهم على استخدام التقنية، إلى جانب تشجيع أفراد الأسرة والأصدقاء على مساعدة وتدريب كبار السن على حماية بياناتهم والتعامل مع التقنية من خلال اختيار التطبيقات المناسبة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التقنية التي تواجه كبار السن.

وتأتي هذه الحملة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، حيث تشارك في تفعيل الحملة وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصحة والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الإذاعة والتلفزيون ومركز الملك سلمان الاجتماعي وغرفة الرياض.

تتضمن الحملة عددًا من الفعاليات المتنوعة التي تحقق مستهدفات الحملة في نشر الوعي المجتمعي حول قضايا كبار السن حيث تشتمل على جلستين حواريتين، الأولى بعنوان دور الأسرة في توظيف التقنية الرقمية لتسهيل حياة كبار السن، يشارك فيها عدد من المختصين للحديث عن الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية.

فيما تستعرض الجلسة الثانية دور المؤسسات الحكومية والقطاعات الأهلية في تعزيز المساواة الرقمية بما يخص احتياجات كبار السن، يشارك فيها كل من وزاراتي التعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى عضو مختص من لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة، سيتم بثها في عدد من المواقع داخل المملكة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.