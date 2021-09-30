مباريات أكتوبر.. التاريخ يبتسم للاتحاد قبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة

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يترقّب عشاق كرة القدم، مواجهة نارية تجمع بين ناديي الاتحاد والأهلي غدًا الجمعة، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

12 مباراة سابقة جمعت بين زعيمي جدة في شهر أكتوبر، ومباراة الغد هي الـ13 التي تجمع بين الفريقين في ذلك الشهر.

خلال أكتوبر، فاز الاتحاد في خمس مباريات بينما خطف الأهلي الانتصار في ثلاث مباريات، مقابل ثلاث مواجهات انتهت بالتعادل.

نستعرض مباريات أكتوبر على النحو التالي:

عام 1983.. فوز الأهلي على الاتحاد 2 / 0

عام 1987.. التعادل 4 / 4

عام 1992 .. التعادل 2 / 2

عام 1993 … فوز الاتحاد على الأهلي 3 / 0

عام 2007 .. فوز الاتحاد على الأهلي 2 /1

عام 2008 .. فوز الاتحاد على الأهلي 2 / 0

عام 2012 .. فوز الاتحاد على الاهلي 1 / 0

عام 2012 .. فوز الأهلي على الاتحاد 2 / 0

عام 2013 .. التعادل 0 / 0

عام 2017 .. فوز الأهلي على الاتحاد 3 / 0

عام 2019 .. فوز الأهلي على الاتحاد 2 / 1

عام 2020 .. فوز الاتحاد على الأهلي 2 / 0