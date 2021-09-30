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النصر يكتسح أبها بثلاثية في دوري المحترفين (فيديو)

النصر يكتسح أبها بثلاثية في دوري المحترفين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1038975

اكتسح نادي النصر نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وأحرز أهداف المباراة أندرسون تاليسكا بالدقيقة “18” من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، وعزز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 39، فيما أحرز فينست أبو بكر الهدف الثالث في الدقيقة 89، فيما أحرز أمين عطوشي هدف أبها الوحيد في الدقيقة 75.

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً مع تبقي له مباراة مؤجلة، مما يعزز جهوده لاستعادة قوته التي يفتقدها هذا الموسم والعودة لتحقيق الانتصارات وحصد لقب الدوري لهذا العام.

 

وعلى الجانب الآخر، واستقر فريق أبها في المركز قبل الأخير مؤقتاً، برصيد 4 نقاط، حيث حصدهم خلال 6 مواجهات وحقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل سلبيًا في مباراة أخرى، وخسر 4 مباريات.

 

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