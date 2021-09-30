ضبط 3 آلاف قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض، 3 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المُخالفة.
وصادرت اللجنة الأمنية في الرياض، المضبوطات، كما سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وورئاسة أمن الدولة، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.
اللجنة الأمنية في #إمارة_الرياض تضبط 3000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة. pic.twitter.com/KaHp8il7t8
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) September 30, 2021
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