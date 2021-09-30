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“منها النقض والاستئناف”.. النائب العام يدشن مسميات النيابات الجديدة

“منها النقض والاستئناف”.. النائب العام يدشن مسميات النيابات الجديدة

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“منها النقض والاستئناف”.. النائب العام يدشن مسميات النيابات الجديدة

“منها النقض والاستئناف”.. النائب العام يدشن مسميات النيابات الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1038986

‏‎دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

‏‎ وأعلن المعجب خلال الاجتماع السنوي لنيابات المملكة المنعقد في محافظة ينبع اليوم ، عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، نيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، نيابة التفتيش.

‏‎وتهدف النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده المملكة على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمراراً لوتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله-.

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