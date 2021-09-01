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فيديو صادم.. طبيبة أمريكية توثق أضرار التدخين على الأسنان

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فيديو صادم.. طبيبة أمريكية توثق أضرار التدخين على الأسنان

فيديو صادم.. طبيبة أمريكية توثق أضرار التدخين على الأسنان
http://almnatiq.net/?p=1038998

يعود التدخين بالعديد من الأضرار على صحة الإنسان، وتعد الأسنان في صدارة الأعضاء المتضررة من التدخين، حيث حذرت طبيبة تدعى مريم هاديان، في عيادة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، من أن المخاطر ليست فقط فيما يتعلق باصفرار الأسنان، بل بتدمير جودة الأسنان.

وقالت ” هاديان ” من خلال مقطع فيديو توضيحي، نشرته عبر تطبيق “تيك توك”، داخل فم مريض، مدى الضرر الذي تسببه هذه العادة السيئة على الأسنان. ليس فقط فيما يتعلق باصفرار الأسنان، بل بتدمير جودة الأسنان. قائلة: “هذا ما تبدو عليه أسنان المدخن”.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي حصد نصف مليون إعجاب، تصبغا بنيا داكنا في كل سن. مع تغطية الجزء الخلفي من الجزء السفلي الأمامي للسنّين الأماميتين بالكامل تقريبا.فيما تظهر العديد من الأسنان سوداء، بسبب التسوس.  وعملت الطبيبة في مقطع الفيديو، على تنظيف الأسنان، مع إظهار الشكل النهائي، وكيف تبدو أنظف، ولكن ليس أكثر بياضا. وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

@lechicdentist

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♬ Music Food (Chillmix) – Chad

ووفقًا لصحية ذا صن البريطانية، إن الأشخاص الذين يدخنون، هم أكثر عرضة لإنتاج لويحات الأسنان الجرثومية التي تسبب العدوى. فاللثة تتأثر، لأن التدخين يسبب نقصا في الأكسجين في مجرى الدم. وبالتالي لا تلتئم اللثة المصابة. ويتسبب التدخين، في زيادة عدد اللويحات السنية، لدى الأشخاص ويسبب تفاقم أمراض اللثة بسرعة، أكبر من غير المدخنين. ويمكن أن يكون لأمراض اللثة عواقب، فهي السبب الرئيسي لفقدان الأسنان، وترتبط بأمراض القلب.

ومن المعروف أن النيكوتين والقطران يتسببا في اصفرار الأسنان في وقت قصير جدا. وقد يرى المدخنون الشرهون، أسنانهم، تتحول إلى اللون البني، أو الرمادي بعد سنوات من تدخين السجائر.

 

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